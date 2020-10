Onderzoek naar bekendheid MEE

Bij MEE Groningen willen we graag weten hoe het staat met onze bekendheid ‘in de markt’. Ook zijn we benieuwd hoe klanten en relaties onze dienstverlening ervaren: waar gaat het goed en waar kan het beter.

Om daar inzicht in te krijgen, starten we vanaf woensdag 28 oktober 2020 een onderzoek onder professionals van onze samenwerkingspartners. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Ben je werkzaam bij een organisatie, waar MEE Groningen bij betrokken is of zou kunnen zijn? Dan is de kans aanwezig dat we je per e-mail uitnodigen voor deelname aan dit onderzoek. En we hopen natuurlijk dat je de tijd wilt nemen om aan dit onderzoek deel te nemen, jouw antwoorden zijn waardevolle informatie voor ons.