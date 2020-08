Onderzoekers ontwikkelen slim nanodeeltje in strijd tegen antibiotica resistente infecties

Een consortium van Nederlandse en Chinese wetenschappers heeft een slim nanodeeltje weten te ontwikkelen dat in staat is om zelf een route te vinden naar een infectie in het lichaam én de bacteriën te doden. Dergelijke nanodeeltjes kunnen uiteindelijk een belangrijk middel worden in de strijd tegen antibiotica resistente infecties, zegt UMCG-hoogleraar in de biomateriaal gerelateerde biofilms en infecties Henny van der Mei.

Antibiotica heeft bij de bestrijding van een bacteriële infectie moeite om door te dringen tot de kern van de infectie, omdat de bacteriën zich gehuld hebben in een slijmlaag. Hierdoor worden alleen bacteriën aan de buitenkant van de infectie gedood. Een consortium van onderzoekers uit Nederland en China ontwikkelde een slim nanodeeltje dat weet door te dringen tot de kern van de infectie. Het deeltje zorgt er vervolgens ook voor dat bacteriën door het lichaam worden verspreid, waardoor ze beter kunnen worden gedood door immuuncellen en bestaande antibiotica. ‘Voor zover wij het kunnen overzien, is dit het eerste slimme nanodeeltje dat deze beide functies in zich heeft’, zegt Van der Mei.

Hoe werkt het?

De onderzoekers brachten het slimme nanodeeltje in bij muizen gevolgd door een antibioticum en zagen via een doorkijkglas in de buik van de muis dat het via de bloedbaan zelf een route naar een infectie wist te vinden. In de zure omgeving van een bacteriële infectie wordt het deeltje positief geladen, waardoor het kan binden met de negatief geladen bacteriën. Bacteriën worden losgemaakt van de infectie waardoor ze op andere plekken in het lichaam beter kunnen worden bestreden. ‘Verspreide bacteriën kunnen gemakkelijker door immuuncellen uit de bloedcirculatie worden verwijderd dan wanneer ze dicht bij elkaar op een infectieplaats leven’, zegt Van der Mei. ‘En wanneer de bacteriën verspreid zijn over het lichaam, vergroot dat de werkzaamheid van bestaande antibiotica.’

Probleem wordt onderschat

Door bacteriën veroorzaakte infecties kunnen worden bestreden met antibiotica. Deze doden de bacteriën of remmen hun groei. Een bacterie kan echter ongevoelig voor het antibioticum worden als het vaak gebruik wordt. Bij deze resistente bacteriën helpen antibiotica niet meer. Volgens Van der Mei wordt het gevaar hiervan nogal eens onderschat. ‘Als we niets doen, dreigen antibiotica resistente infecties tegen het jaar 2050 wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak te worden. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het gebruik van antibiotica en om nieuwe manieren te vinden om bacteriële infecties te bestrijden.’

