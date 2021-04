Online afsprakenplanner helpt ondernemers bij Click & Collect

GRONINGEN – Sinds 10 februari is het voor winkeliers weer mogelijk om hun deuren te openen voor klanten via het Click & Collect-principe. Dat houdt in dat men online een bestelling plaatst en deze vervolgens op locatie ophaalt. Maar hoe kunnen de kleinere ondernemers hun systemen hierop inrichten?

Sinds klanten hun bestellingen op afspraak mogen afhalen, hebben winkeliers hun omzetverlies vanwege de coronacrisis weer een klein beetje goedgemaakt. Maar toch blijft de totaalomzet in de non-foodsector erg achter. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS berekende dat het verlies van de non-food detailhandel, zoals kleding- en schoenenwinkels, in februari maar liefst 30,3 procent lager lag dan in dezelfde maand vorig jaar. Desondanks is dat nog altijd een lichte verbetering ten opzichte van de maand ervoor.

Lichte omzetstijging

De reden voor de lichte stijging in de omzet van februari is mede te danken aan de invoering van Click & Collect. Het blijkt dat vooral de grote ketens hun omzetverlies hierdoor iets kunnen goedmaken, waaronder Blokker en Action. Deze grote retailers bieden namelijk vaak al een complete online infrastructuur waarlangs klanten online hun bestelling kunnen plaatsen. Maar voor kleinere ondernemers, vaak met slechts één winkelpand, blijkt het echter moeilijker om een online infrastructuur voor Click & Collect op te zetten dat zowel goed als gebruiksvriendelijk functioneert.

De digitale oplossing

Om het klantcontact en de reserveringen tijdens de coronaperiode in goede banen te leiden, heeft ondernemer Faizal Siddiqui een speciale applicatie ontwikkeld voor zijn collega’s. Via Plannen.nl kunnen ondernemers geheel volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) online coronacheckgesprekken afhandelen en aansluitend afspraken maken en inplannen. Het is de eerste complete oplossing die zowel de coronacheck als een efficiënte afsprakenplanner samenvoegt in één app.

Volledig geautomatiseerd

Op de website van de ondernemer wordt een widget geplaatst waarmee klanten zelf een online reservering maken. En naast het inplannen van de afspraak, wordt direct de coronacheck afgehandeld. Dit proces is volledig geautomatiseerd en bovendien is de agenda gesynchroniseerd met die van de ondernemer. Daardoor draagt de app bij aan een optimale bezetting van tijd en ruimte en neemt het alle zorgen weg rond het juist inregelen van Click & Collect. Ondernemers uit Groningen die de app willen gebruiken, krijgen de eerste maand premium gratis met de actiecode groningerkrant.

Foto: Kampus Production/Pexels