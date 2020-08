Online en hybride events de toekomst

Corona heeft bij heel veel bedrijven heel hard aan de noodrem getrokken. Ook in de evenementenbranche is dit het geval. Festivals, personeelsfeesten, conferenties en openingen waren er volop, maar vanaf maart wordt er weinig tot niets meer georganiseerd omdat dit gezien de corona-maatregelen lastig is. Men weet niet hoe het wel kan en men wil niet wederom iets annuleren wanneer de maatregelen strenger gaan worden. Evenementen blijven een belangrijk communicatiemiddel en er zijn nog steeds heel veel mogelijkheden om een verrassend, creatief en innovatief concept uit te voeren. Je hoeft niet op één locatie samen te komen om kennis te delen, iets te vieren of je product te presenteren. Monique Huizenga en Myrthe Strijker van evenementenbureau Niquell zijn van mening dat er online net zulke leuke evenementen georganiseerd kunnen worden en willen deze kennis graag delen. Daarom organiseren zij op 20 augustus een showcase waarbij deelnemers de mogelijkheden van een online evenement zelf kunnen ervaren.

Monique Huizenga van Niquell legt uit: ‘Ook bij ons werden evenementen door opdrachtgevers geannuleerd of verschoven naar een later moment in het jaar. We ontdekten al gauw de voordelen van videobellen, maar ook de nadelen. Het scheelt reistijd en je vergadert vaak sneller, maar iedereen gebruikt weer een ander systeem en echt dynamisch is het niet. De maatregelen rondom corona hielden aan en dat gaf de ruimte om ons te verdiepen in alle mogelijkheden en kansen van online evenementen’. Myrthe Strijker vult aan: ‘Denk bijvoorbeeld aan het volgen van workshops of interactie met en tussen deelnemers, sprekers of standhouders en de energie die een programma brengt. We hebben een geweldige manier gevonden die helemaal uitgevoerd kan worden in de huisstijl van het organiserende bedrijf met volop mogelijkheden voor interactie. We willen onze opdrachtgevers en geïnteresseerden graag kennis laten maken met deze mogelijkheid en organiseren daarom op 20 augustus van 15.00 tot 17.00 uur een online showcase. Het is een mini evenement met leuke sprekers rondom communicatie- en marketingthema’s waarbij de deelnemers online zelf alle mogelijkheden kunnen ontdekken’.

Hybride evenement

Bij een hybride evenement zijn er slechts een maximaal aantal personen live bij elkaar. Andere deelnemers kunnen online aansluiten, meekijken en meedoen. ‘Wij brengen het programma live vanuit de Tamboer. Zij hebben de grote zaal prachtige corona-proof ingedeeld. De deelnemers kijken thuis, vanaf kantoor of waar dan ook mee. Door het hybride in te richten kan je evenement altijd doorgaan en kan het aangepast worden aan de corona-regels en de aantallen die op dat moment gelden of die bij de locatie passen. Natuurlijk wordt het event helemaal vormgegeven in de huisstijl en programma-ideeën die de opdrachtgever heeft’, vervolgt Monique enthousiast. ‘Mensen missen na deze maanden het samenkomen, het onderling kennisdelen en sparren over thema’s of doelstellingen en dat is dus wel degelijk mogelijk’. Spannend vinden beide dames het organiseren van de showcase wel: ‘ook voor ons is het een nieuwe manier van organiseren maar inmiddels hebben we het eerste event succesvol georganiseerd. De reacties waren verrassend en lovend. Wij denken zeker dat online en vooral hybride evenementen de komende tijd belangrijk zullen worden en blijven. Je kunt wel even alles stilleggen en minder communiceren met medewerkers, klanten en andere relaties maar de behoefte om elkaar weer te ontmoeten blijft toch bestaan. Of dat nu live, online of hybride is. En… dat kan dan ook nog eens effectiever en efficiënter. Dat willen we 20 augustus graag laten zien en de deelnemers laten ervaren’.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of meer informatie over het evenement vinden op: www.niquell.nl/showcase-niquell.