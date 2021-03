Online inspiratie lunch voor (Jeugd-)professionals

Expertise over mensen met een niet-zichtbare beperking

Wanneer de deelnemers hun broodje eten, praten wij hen bij over onze werkwijzen en expertise over mensen met een niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum stoornis (ASS) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). We willen de deelnemers inspireren en daarnaast is er ook alle tijd en ruimte voor vragen. Deelname is gratis.

De (Jeugd-)professional heeft in het dagelijkse werk met veel verschillende gezinnen, kinderen en jongeren te maken. Verschillen in achtergrond, samenstelling, herkomst enz. Dat maakt het werk leuk, afwisselend en interessant. Soms is het ook een enorme uitdaging, wanneer er net even anders (of niet) wordt gereageerd. Je vraagt je af “wat kan ik anders doen?”.

De online inspiratie lunch heeft een kort en afwisselend programma, waarin we willen inspireren en kennis laten maken met onze werkwijzen en methodieken. In breakout-rooms zoomen we in op een specifiek onderwerp.

Onderwerpen

Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals opvoed- en opgroeiondersteuning, de verschillende methodieken die wij gebruiken en er is aandacht voor seksualiteit en diagnostiek.

Laat ons weten als je bij onze inspiratie lunch aanwezig wilt zijn en stuur ons een mail: aanmeldpunt@meegroningen.nl.

Foto: MEE Groningen