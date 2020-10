Vanwege het coronavirus vinden onze Skills & Knowledge sessions online plaats.

Online Skills & Knowledge sessie Masterclass: Hoe Nu Verder? Muzikantschap in coronatijd

De online sessie op donderdag 29 oktober is een Masterclass door Ricardo Jupijn. Oprichter van The Daily Indie en De Bandprofeet. In deze lastige coronatijd willen wij jullie nieuwe perspectieven bieden. Ricardo vertelt over hoe je corona niet als dooddoener kunt zien, maar juist als een kans. Nu je niet of weinig kunt optreden kun je juist andere zaken verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld werken aan een betere biografie, bandfoto etc. Ricardo geeft tips en tricks en beantwoordt je vragen!

Datum: donderdag 29 oktober

Start: 20.00 uur

Meedoen: de sessie vindt online plaats, we vertellen zo snel mogelijk hoe je meedoet

Bekijk hier het Facebookevenement en nodig je vrienden uit!

SKILLS & KNOWLEDGE SESSIONS

Skills & Knowledge is een reeks sessies waar diverse professionals uit de muziekindustrie je over allerlei verschillende aspecten vertellen die komen kijken bij het muzikantschap. De sessies worden gehost door Douwe Doorduin en zijn toegankelijk voor alle jonge popmuzikanten met een bestaande podium-act uit stad en provincie Groningen. Afhankelijk van het onderwerp van de sessies worden er passende professionals en ervaren muzikanten uit regio Groningen uitgenodigd.

Bekijk hier het overzicht van alle sessies dit jaar en voorgaande jaren, met verslagen en meer info.

Foto: POPgroningen