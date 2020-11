Online Skills & Knowledge sessie Masterclass: Songwriting en tekst met Lucky Fonz III

Vanwege de maatregelingen rondom het coronavirus vinden onze Skills & Knowledge sessions online plaats.

Online Skills & Knowledge sessie Masterclass: Songwriting en tekst

De online sessie van 26 november is een Masterclass door Otto Wichers, bekend als Lucky Fonz III! In de afgelopen jaren is Lucky Fonz III zowel in binnen- als buitenland uitgegroeid tot één van Nederland’s bekendste en meest gewaardeerde songwriters en live-acts. Hij vertelt hoe je als artiest je songwriting en tekst naar een hoger niveau kunt tillen. Verwacht tips & tricks en antwoorden op je vragen.

Datum: donderdag 26 november

Start: 20.00 – 21.00 uur

Waar: de sessie vindt plaats via https://meet.jit.si/POPgroningen

Hoe werkt JITSI? Om 20:00 uur gaan we online via bovenstaande link. Je klikt op de link en dan kom je meteen in de sessie, hiervoor werkt Google Chrome het beste. Als je via je telefoon wilt meedoen, klik je op de link en download je de app.

SKILLS & KNOWLEDGE SESSIONS

Skills & Knowledge is een reeks sessies waar diverse professionals uit de muziekindustrie je over allerlei verschillende aspecten vertellen die komen kijken bij het muzikantschap. De sessies worden gehost door Douwe Doorduin en zijn toegankelijk voor alle jonge popmuzikanten met een bestaande podium-act uit stad en provincie Groningen. Afhankelijk van het onderwerp van de sessies worden er passende professionals en ervaren muzikanten uit regio Groningen uitgenodigd.

Bekijk hier het overzicht van alle sessies dit jaar en voorgaande jaren, met verslagen en meer info.

