Online Skills & Knowledge Session #1: Jezelf onderscheiden is belangrijker dan ooit

Het is weer tijd voor een online Skills & Knowledge Session van POPgroningen. De sessie op 13 april is een online panelgesprek over authenticiteit en eigenheid in de popmuziek. Hoe onderscheid jij je van je concullega’s? De panelleden zijn directeur en hoofd programma van WORM Rotterdam: Janpier Brands, up and coming hip-hop act: Massi en Artist Branding & Social Media expert: Melanie Esther. Doe online mee met de sessie!

Tijdens deze sessie vertellen de panelleden jou hoe jij je kunt onderscheiden binnen het huidige popklimaat. Van het vinden van je eigen sound tot je online branding. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vinden de Skills & Knowledge sessions online plaats.

Wanneer: Dinsdag 13 april

Tijd: 20.00 – 21.00 uur

Hoe: Aanmelden kan via deze link. Voor aanvang ontvang je een Jitsi link

Check hier het Facebook evenement

Panelleden

Janiper Brands is algemeen directeur van WORM Rotterdam. Een netwerkorganisatie op het snijvlak van popcultuur en podiumkunsten. Zij ondersteunen hun medemens in het ontwikkelen en tonen van inspirerende, mooie, urgente, vitale, rauwe, weerbarstige en/of maffe shit.

Massi komt van ver en heeft hard gewerkt om te zijn waar hij nu is. Zijn debuutalbum is meer dan een hiphopalbum met invloeden uit triphop, jazzy soul en rootsrock. ‘Samen Alleen’ is een verhaal van hoop en blijven geloven in jezelf. Muziek geeft Massi hoop. Met zijn autobiografische muziek wil hij dit gevoel met zijn luisteraars delen.

Melanie Esther is Artist Branding en Social Media Coach: ze coacht artiesten in het vinden en vertellen van hun unieke verhaal om zo tot een sterke Branding en Social Media strategie te komen. Vanuit het verhaal werkt ze vervolgens met de artiest o.a. aan releaseplannen, (online)ticketpromotie en het vergroten van de following. Melanie Esther werkt o.a. met Blanks en Typhoon en heeft eerder haar kennis gedeeld bij Popronde, ADE BEATS en No Man’s Land.

Skills & Knowledge Sessions

De Skills & Knowledge Sessions zijn terugkerende sessies speciaal voor muzikanten, georganiseerd vanuit POPgroningen. Diverse professionals uit de muziekindustrie vertellen over onderwerpen binnen het muzikantschap. De sessies worden gehost door Douwe Doorduin. Afhankelijk van het onderwerp van de sessies worden er passende professionals en ervaren muzikanten uit regio Groningen en daarbuiten uitgenodigd. Gewoonlijk vinden de sessies in persoon plaats, door het coronavirus worden de sessies nu online georganiseerd.

Foto: POPgroningen