Online Skills & Knowledge #1; (Re)Start – Hoe zet je 2022 naar jouw hand?

Het is weer tijd voor een Skills & Knowledge sessie van POPgroningen, met op 9 februari een online panelgesprek over trendwatching. Welke muzikale trends zien we komen en gaan, welke keuzes kun je maken om na de winter-lockdown het meeste uit de zomer te halen, welke marketingstrategieën moet je hanteren en hoe breng je je muziek het beste aan de man? Kortom; hoe maak je van 2022 jouw jaar als artiest.

Te gast zijn onder andere Erik Delobel (Programmeur Hedon) & Froukje Bouma (Manager S10, Froukje & Wende). Doe gratis online mee!

Tijdens deze sessie gaan de panelleden in gesprek over trendwatching. Ze geven tips en tricks over hoe jij kan inspelen op de nieuwste (muzikale, digitale en marketing-technische) trends. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vinden de Skills & Knowledge sessions online plaats.

Wanneer: woensdag 9 februari

Tijd: 19:30 – 20:30 uur

Hoe: Aanmelden kan via deze link. Voor aanvang ontvang je een Zoom-link.

Panelleden:

Erik Delobel is artistiek leider bij poppodium Hedon en programmeur bij Bevrijdingsfestival Overijssel. Hier is hij verantwoordelijk voor het programma, het studentenprogramma, de Kunstbende en Cultuureducatie.

Froukje Bouma werkt momenteel met S10, Froukje & Wende Snijders. Ze leerde het vak bij SPEC, waar ze Ronnie Flex, StukTV en Famke Louise vertegenwoordigde. Daarna ging ze verder als zelfstandig manager voor o.a. Joost Klein & Jiri11. Froukje begon haar carrière in Noord-Nederland, waar ze een aantal jaar werkte als zelfstandig producent en eventmanager.

Skills & Knowledge Sessions

Skills & Knowledge zijn terugkerende sessies speciaal voor popmuzikanten, georganiseerd vanuit POPgroningen. Diverse professionals uit de muziekindustrie delen hun kennis, ervaringen en netwerk met je over onderwerpen binnen het muzikantschap. Afhankelijk van het thema van de sessie worden er passende professionals en ervaren muzikanten uit regio Groningen en daarbuiten uitgenodigd. Gewoonlijk vinden de sessies in persoon plaats, door het coronavirus worden de sessies nu online georganiseerd.

