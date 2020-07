‘Online therapie blijkt even effectief als traditionele therapie’

GRONINGEN – Online therapie is net zo effectief als een traditionele behandeling van bijvoorbeeld depressie of een angststoornis.

Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van Claudia Bockting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie aan het Amsterdam UMC en Centre for Urban Mental ­Health van de Universiteit van Amsterdam. Bockting verricht al jaren lang onderzoek naar e-health en toonde met haar onderzoek aan dat online therapie voor bijna alle psychische ziektebeelden even effectief is als therapie waarbij je een psycholoog op locatie bezoekt.

Online therapie

De bevindingen van de hoogleraar sluiten aan bij een recent onderzoek van het National Center for Biotechnology Information (NCBI) en een studie uit 2013 waarbij werd aangetoond dat online therapie op langere termijn zelfs effectiever is dan traditionele gesprekken. En dat is een prettige boodschap voor velen. Psychische klachten zijn namelijk oorzaak nummer één van alle ziekmeldingen in onze samenleving.

Juist in de huidige crisistijd is het voor mensen met mentale klachten dan ook belangrijk om behandeling en ondersteuning te blijven ontvangen, maar de wachtlijsten bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) maken snelle hulp nagenoeg onmogelijk. Wachttijden van langer dan acht weken zijn tegenwoordig geen uitzondering. Een startup uit Zweden wil hier verandering in brengen en staat op het punt de geestelijke gezondheidszorg te transformeren.

Mindler

Het in 2018 opgerichte Mindler heeft als missie om therapie bij een psycholoog toegankelijker te maken. Via beeldbellen maakt Mindler het voor iedereen mogelijk om een afspraak te maken met een deskundige psycholoog vanuit hun eigen veilige omgeving. De van oorsprong Zweedse startup is in het eerste jaar uitgegroeid tot meer dan 100 psychologen en heeft inmiddels ook de stap naar Nederland gemaakt.

Via Mindler kun je binnen zes dagen een afspraak maken met een gekwalificeerde psycholoog. Soms kan men op dezelfde dag nog terecht, waardoor mensen met psychische klachten ook in deze moeilijke tijd (online) ondersteuning blijven ontvangen. Bovendien wordt de behandeling vergoed door de basisverzekering bij een doorverwijzing van de huisarts, waardoor online therapie ook na de crisis niet meer is weg te denken.

Foto: nastya_gepp/Pixabay