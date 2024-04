Ontwerp jouw eigen school in het Forum

GRONINGEN – Hoe ziet de school van jouw dromen eruit? Van zaterdag 20 april tot en met vrijdag 26 april kunnen kinderen in het Forum meedoen met Schoolvoorbeeld. Dit is een onderzoek naar hoe we de beste scholen op de beste plek maken in de gemeente Groningen. Kinderburgemeester Jorn maakt zaterdagmiddag als een echte architect een tekening van zijn mooiste schoolgebouw.

De tekenvellen liggen in Wonderland, de meest speelse afdeling van het Forum. Alles mag en alles kan, niks is te gek bij het ontwerpen van het mooiste schoolgebouw. Er staat een ideeënbus om de tekeningen in te leveren. Een groep masterstudenten van de Academie van Bouwkunst (Hanze) gebruikt alle verzamelde ideeën bij hun ontwerp voor het beste schoolgebouw. Dit ontwerp en de mooiste tekeningen zijn in november te zien tijdens het festival Let’s Gro in het Forum.

Schoolvoorbeeld is een initiatief van de gemeente Groningen, in samenwerking met architectenbureaus KAW en De Zwarte Hond. Naast architecten, stedenbouwers en beleidsmakers, doen ook schoolbesturen, ouders en leerlingen mee. Bij Schoolvoorbeeld draait het om drie dingen: de plek van een school in de wijk, hoe het gebouw er aan de buitenkant uit ziet, en hoe het gebouw wordt ingericht.

De eerste activiteit van Schoolvoorbeeld was afgelopen jaar op Let’s Gro, het jaarlijkse festival over de toekomst van Groningen. Daar werd onder de titel ‘De toekomst van de Groningse scholen’ de manifestatie afgetrapt. De resultaten van Schoolvoorbeeld worden meegenomen bij de nieuw- en verbouwplannen voor tientallen schoolgebouwen in de gemeente Groningen in het scholenplan Gro Up. Op schoolvoorbeeldgroningen.nl staat meer informatie over hoe je nog meer mee kunt doen en denken met Schoolvoorbeeld.

Foto: Schoolvoorbeeld