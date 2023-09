OOG Ochtendshow 10 jaar: ‘Elke uitzending is weer anders’

GRONINGEN – De OOG Ochtendshow bestaat in september 10 jaar! Het vrolijke en informatieve programma dat zich richt op nieuws en actualiteiten uit de gemeente Groningen laat Groningers opstaan met een glimlach op hun gezicht. In de week van 25 tot en met 29 september wordt er op OOG Radio uitgebreid bij het jubileum stilgestaan met als uitsmijter een extra lange uitzending op 29 september.

Het programma werd in 2013 gestart door een groep studenten, die het bijzonder vonden dat de toenmalige stadsomroep zoiets nog niet had. De crew is intussen uitgebreid naar een groep van 12 mensen, met diverse achtergronden en uiteenlopende leeftijden.

“Dat is wat de OOG Ochtendshow zo leuk maakt”, vertelt programmacoördinator Rick van der Velde. “Omdat het programma iedere dag door een ander team wordt gemaakt, klinkt iedere uitzending anders. We schromen niet om er een lekkere scheut humor in te gooien, wat ervoor zorgt dat je goed geïnformeerd en met een lach op je gezicht aan de dag begint!”

Vrijwilligers

Het programma wordt sinds de start gemaakt door een groep enthousiaste vrijwilligers, die dit vaak naast een studie of baan doen. Hierbij ontkom je er niet aan dat je vroeg moet opstaan, de show begint namelijk om 07.00 uur, maar dat is voor de makers geen probleem. “Ik ben absoluut een avondmens, maar als je een uitzending doet met zo’n leuk team dan is het goed te doen als de wekker om half 6 gaat.” En dat geldt ook voor de rest, want alle vrijwilligers maken het programma met veel passie. Wat ook erg leuk is, is dat je het nieuws uit je regio veel intensiever meemaakt. En elke uitzending is er ander nieuws, een ander interview en ook andere muziek. Dit maakt het meer de moeite waard om vroeg voor op te staan!

Jubileum? Reden voor een feestje!

En dat vieren de Ochtendshowers graag samen met hun luisteraars. Want die geven het programma bestaansrecht en hebben ervoor gezorgd dat het programma het tienjarig jubileum kan vieren. In de week van 25 tot en met 29 september wordt er op OOG Radio uitgebreid bij het jubileum stilgestaan. De hele week zendt de ochtendshow interviews uit met oud-collega’s en betrokkenen. Maar wel blijft er in deze week aandacht voor het actuele nieuws, belooft Van der Velde: “Actualiteiten en nieuws uit Groningen vormen de fundering waar de OOG Ochtendshow op draait!”

Daarnaast zal er op vrijdag 29 september een extra uitzending zijn van 09.00 tot 12.00 uur met opmerkelijke interviews over het verleden, er komen oud-programmamakers voorbij en er zijn nog een paar verrassingen.

Foto: OOG Ochtendshow