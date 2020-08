Oostelijke ringweg (N46) dicht tussen afrit Beijum-Noord en knooppunt Boterdiep

De oostelijke ringweg (N46) is van vrijdag 21 augustus 19.00 uur tot uiterlijk maandag 24 augustus 06.00 uur gestremd tussen de afrit Beijum-Noord en knooppunt Boterdiep. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de noordelijke, westelijke en zuidelijke ringweg rondom de stad. Klanten van Hornbach en de winkels eromheen kunnen daar via de Noordzeeweg komen.