Oosterhof Holman en Avitec doneren aan Vrijwilligers & Vrienden UMCG

GRONINGEN – Avitec en Koninklijke Oosterhof Holman doneren naast een mooier uitzicht 500 euro aan de Stichting Vrijwilligers & Vrienden UMCG.

Stichting Vrijwilligers & Vrienden UMCG beschikt over een aantal logeermogelijkheden voor gezinnen, waarvan in de meeste gevallen een kind, therapie krijgt in het Protonentherapie Centrum Groningen van het UMCG. Tijdens de werkzaamheden aan het HOV Busknooppunt werd het uitzicht van de woningen een ongezellige aanblik.

Opfleuren

Een vrijwilliger van de stichting kwam bij Avitec en Koninklijke Oosterhof Holman met de vraag of zij het geheel konden opfleuren. Daarop besloten zij om vrolijke bouwhekdoeken op te hangen, speciaal ontworpen voor gezinnen met kinderen. Zo hangt er een doek ‘zoek de verschillen’, maar ook een aantal andere zoekplaatjes en hangen er een tweetal doeken met afbeeldingen van kunstenares Gea Valk.

“Tijdens de regenachtige en grijze dagen oogt het werkterrein nog grauwer en gezien het tijdsbestek van het werk wilden we voor deze stichting graag iets doen om het uitzicht te verbeteren. Na overleg met de vrijwilligers en medewerkers van het UMCG, zijn er doeken ontworpen en opgehangen.”

Donatie

Vrijwilligers & Vrienden UMCG zorgt ervoor dat ze de kinderen en ouders die in het centrum verblijven net dat beetje meer kunnen geven in deze moeilijke periode. “Daarom wilden we naast de bouwhekdoeken iets geven voor een langere termijn. We hebben gezamenlijk besloten om naast deze bouwhekdoeken, ook nog eens €500,- te doneren. We hopen dat de stichting hiermee nog andere mooie zaken kan realiseren die ten goede komen aan de gezinnen die hier verblijven in moeilijke periodes.”

Foto: Avitec