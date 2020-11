Op deze dagen in november kun je goedkoop shoppen in Groningen

GRONINGEN – Het is natuurlijk een beetje een gek jaar. We weten nog niet precies hoe we de feestdagen mogen en kunnen vieren, maar één ding is zeker: we hebben daar allemaal wel heel veel zin in. Grote kans dat we er dit jaar met zijn allen flink dan ook op los shoppen. We willen elkaar flink willen verwennen met veel cadeaus om dit gekke jaar toch nog enigszins goed af te sluiten voor ons gevoel. En ook dit jaar kan dat weer met veel korting. Want in de maand november zijn er meerdere kortingsdagen waar je jouw slag kunt slaan.

Black Friday

De bekendste dag waarop je met korting kunt shoppen in de maand november is: Black Friday. Deze dag is over komen waaien uit Amerika en neemt flink aan populariteit toe de laatste jaren in ons land. Dit jaar valt deze dag op 27 november. Er zijn steeds meer webshops en winkels die mee doen met interessante acties. Ook in Groningen centrum kun je deze acties vinden bij de winkels. Maar niet alleen in Groningen stad, ook bij diverse winkels bij jou in de stad of het dorp wellicht. Hoe het er dit jaar precies uit gaat zien weten we nog niet. We mogen tegenwoordig natuurlijk met minder mensen tegelijkertijd in een winkel zijn door de COVID-19 maatregelen.

De verwachtingen zijn dat we met zijn allen meer online gaan shoppen. Er worden nieuwe online records verwacht. Daarbij zullen de winkels vermoedelijk eerder gaan beginnen met de aanbiedingen, zodat de drukte verspreid kan worden en we allemaal een kans krijgen om in het centrum te shoppen. Dat hoort toch een beetje bij de beleving. Deze trend is de laatste jaren sowieso al ingezet, want de deelnemers beginnen steeds eerder met hun acties, omdat ze allemaal willen opvallen en graag willen dat je bij hun gaat kopen. De enige die daarvan profiteert ben jij, want zo heb je langer de kans om je slag te slaan.

Cyber Monday

Heb je Black Friday gemist? Dan is er direct na dat weekend nog een kans tijdens Cyber Monday. Deze dag is ontstaan als tegenhanger en valt dit jaar op 30 november. Tijdens deze dag kun je vooral online shoppen. Er zijn zelfs merken die nog net wat meer korting geven dan tijdens Black Friday, maar de kans is aanwezig dat de voorraad al op is. Zorg er dus voor dat je niet te lang wacht. Van oorsprong is Cyber Monday alleen online, maar tegenwoordig zijn er winkels in het centrum van Groningen die hier gewoon aan mee doen. Je kunt dus gewoon naar de winkels in het centrum toe gaan.

Singles Day

Duren deze momenten je allemaal nog te lang? Dan is er op 11 november al een leuke dag om korting te scoren: Singles Day. De naam is wat verwarrend. Deze dag is allang niet meer alleen voor de vrijgezellen onder ons. Iedereen kan hiervan profiteren. De kortingen zijn meestal nog niet zo hoog als tijdens Black Friday, maar zeker wel de moeite waard. Ook in de winkels in Groningen verwachten we dit jaar meer deelnemers dan vorig jaar.

Alles bij elkaar genoeg momenten om in de maand november in de winkels in Groningen en online niet te veel te betalen voor de cadeaus voor Sinterklaas en Kerst.

Foto: 46173/Pixabay