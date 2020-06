Music Worx, een organisatie uit Hamburg, doet een open call voor de internationale Creative muziek scène/industrie. Ze organiseren een acceleratie-programma met trainingen, workshops en meer, voor startups in de muziek-sector.

Deelname staat open vanuit heel Europa, dus bekijk de voorwaarden en meer info op de website en schrijf je hier in (inschrijving is in het Engels)! Let op: Inschrijven kan t/m 13 juli.

Foto: POPgroningen