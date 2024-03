Open dag bij Script in Groningen tijdens Wereld Autismeweek

GRONINGEN – Op donderdag 4 april 2024 opent Script tijdens de Wereld Autismeweek (30 maart t/m 6 april) haar deuren eenmalig voor het grote publiek.

Bij Script in Groningen leren jongeren en volwassenen met autisme en/of hoogbegaafdheid programmeren. Iedereen die nieuwsgierig is, kan tijdens de open dag tussen 15.00 en 19.00 uur zonder afspraak binnen komen lopen op het kantoor van Script aan de Europaweg 31 in Groningen.

Eigenlijk past een open dag niet bij Script

Want de meeste mensen die bij Script leren programmeren, hebben (kenmerken van) autisme en/of hoogbegaafdheid. Zij zijn extra gevoelig voor overprikkeling. Een gestructureerde, rustige omgeving is noodzakelijk om goed te kunnen werken en leren. Het kantoor van Script is dan ook prikkelarm.

Welkom op afspraak

Mede-initiatiefnemer Bert Kat zegt daarover: “Om overprikkeling van onze deelnemers te minimaliseren, willen we ons kantoor het liefst zo gesloten mogelijk houden voor mensen van buitenaf. Bezoekers zijn welkom, maar dan wel op afspraak. Nu maken we voor één keer een uitzondering en kun je gewoon binnen komen lopen voor een uniek kijkje achter de schermen. Natuurlijk zijn onze deelnemers goed geïnformeerd en kunnen zij zelf kiezen of ze tijdens de open dag ook aanwezig zijn of niet.”

Iedereen is welkom

Deze open dag wordt georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in Script. Of je nu geïnteresseerd bent in het volgen van een traject, vanuit je vakgebied nieuwsgierig bent of meer wilt weten over de specifieke bedrijfsfilosofie: iedereen is van harte welkom. Het team van Script staat klaar voor het beantwoorden van alle vragen.

Foto: Script