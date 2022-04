Open dag Historische Haven Hoogkerk op 23 april

HOOGKERK – Op zaterdag 23 april is de opening van de Historische Haven Hoogkerk aan de U.T. Delfiaweg. Wees welkom van 12.00 tot 17.00 uur.

“We openen de haven met veel getoeter van de aanwezige schepen”, vertelt de organisatie. “De haven ligt dit weekeinde dubbeldik bomvol met varend erfgoed en monumentale schepen. Wethouder Glimina Chakor vaart langs de schepen aan boord van de EMMA (1922), het schip van het Groninger Scheepvaartmuseum, tussen 14.00 en 15.00 uur. Er zijn gratis rondvaartbootjes en waterfietsen, en er is gratis koffie, thee en taart voor alle bezoekers, iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken hoe mooi het geworden is.”

Historische haven Hoogkerk

De Historische Haven Hoogkerk in het ruim 450 jaar geleden gegraven Hoendiep is een burgerinitiatief dat is gestart door Martijn Schuitemaker en dat in samenwerking met de Wijkraad Hoogkerk, de Gemeente Groningen en de stichting Historische Haven Hoogkerk is gerealiseerd.

Met deze haven willen we rechtdoen aan het rijke nautische en industriële verleden van Hoogkerk. Rond 100 jaar geleden was het file varen in het Hoendiep om alle fabrieken te bevoorraden en was het Hoendiep de drukst bevaren vaarweg van Nederland!

De haven telt 8 ligplaatsen en zal beschikbaar zijn voor tijdelijk verblijf (3 tot maximaal 6 maanden) voor schepen met een historische uitstraling. De stichting Schepencarrousel biedt de ligplaatsen sinds enkele maanden aan als zogenaamde Carrouselhaven aan haar leden. Daar wordt al druk gebruik van gemaakt. Ook zal scoutinggroep ‘de Chauken’ haar clubschip afmeren in de haven.

Museumschip De Gouwzee

De stichting Historische Haven Hoogkerk wil in de toekomst de uitstraling van de haven versterken door in de haven permanent een museumschip af te meren. Daarvoor heeft de stichting de beschikking over de Gouwzee (1901), een zeegaande tjalk van 23 meter. De romp van het schip is technisch in zeer goede staat, maar ziet er nu nog haveloos uit.

De stichting is van plan het schip samen met vrijwilligers en het ambachtelijk onderwijs te restaureren en in te richten als bezoekerscentrum annex tentoonstellingsruimte met wisselende exposities waarmee de verhalen van het schip, Hoogkerk en Groningen worden verteld. Het wordt daarmee ook een toeristische attractie, gekoppeld aan de toeristische routes in de provincie Groningen. Zie ook ons youtubekanaal (zoek naar: ‘De Gouwzee’).

Foto: VW Hoogkerk