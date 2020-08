Open les bij Musicalschool Groningen op 2 september

Dansen, zingen, toneelspelen: dat leer je allemaal bij de Musicalschool Groningen. Jongeren van 12 tot 18 jaar zijn van harte welkom om op woensdag 2 september mee te doen aan onze feestelijke open les. Deze workshop is van 18.00 tot 21.00 uur in de Haydnschool aan de Haydnlaan 102 in Groningen.

We beginnen de open les met een dansworkshop door Niklas Abel. Van 18.00-19.00u verzorgt hij een swingende les showmusicaldans.

De open les is een ‘gewone’ les: dat wil zeggen dat Marjon Geldof en haar musicalleerlingen hun normale lesprogramma volgen. Jongeren die belangstelling hebben voor de musicalschool, zijn van harte welkom om mee te doen. Vanwege de coronamaatregelen moet je je wel even van te voren opgeven via www.marjongeldof.nl

Lustrumjaar

Musicalschool Groningen bestaat 10 jaar. Dat zouden we een half jaar geleden gaan vieren vieren met een grote jubileummusical: “Er was eens iets anders”. Oude personages komen weer tot leven in een nieuw verhaal. De cast bestaat uit leerlingen en oud-leerlingen.

Vanwege het corona-virus is dat jammer genoeg allemaal niet doorgaan. Maar: de musical “Er was eens iets anders” en allerlei andere feestelijke activiteiten zijn verplaatst naar komend seizoen! Dus 2020/2021 wordt een spetterend post-lustrumjaar.

Over de Musicalschool

In de tien jaar dat Musicalschool Groningen nu bestaat, hebben leerlingen al verschillende interessante en leuke musicals op de planken gezet als Macbeth, Lang Leve de Koningin, Peer Gynt, De Tovenaar van Ozz, Peter Pan, De Toverfluit.

Meer informatie: http://marjongeldof.nl/zang-en-theater/musicalklas/.

Foto: Musicalschool Groningen