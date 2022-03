Openbaar overleg CRO+ van de CRO luchthaven Eelde

EELDE – Op dinsdag 29 maart 2022 van 19:00 tot 21:00 uur (aansluitend een drankje) organiseert de CRO luchthaven Eelde een openbaar CRO+ overleg. Locatie: Bites & Flights (Machlaan 12, 9761 TK Eelde). Aanmelden is verplicht via het aanmeldingsformulier op www.croeelde.nl uiterlijk 21 maart 2022.

De CRO luchthaven Eelde is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen. De basis van de CRO luchthaven Eelde is het bieden van een structureel platform voor overleg en ontmoeting tussen de leden.

De CRO luchthaven Eelde komt vier keer per jaar bijeen voor openbaar overleg. In 2022 organiseert de CRO luchthaven Eelde naast de vier openbare overleggen ook twee openbare CRO+ overleggen. Het tweede openbare CRO+ overleg van 2022 is gepland op dinsdag 25 oktober 2022, aanvang 19:00 uur.

Meer informatie over de CRO luchthaven Eelde vindt u op de website www.croeelde.nl. Meer informatie over het Meldingenloket vliegverkeer GAE vindt u op de website www.tmaeelde.nl.