Opening Business & Zo: coronaproof werkplekken in het centrum van Groningen

Op maandag 1 juni opende Business & Zo haar deuren voor iedereen die op zoek is naar een werkplek. Het pand aan de Nieuw Ebbingestraat in Groningen biedt ruimte voor 16 huurders die eenmalig of juist op regelmatige basis een werkplek of trainingsruimte willen huren.

Nieuw is Business & Zo zeker niet, maar wel als aanbieder van werkplekken. Een opvallende keuze in deze tijden waarin menig freelancer en zzp’er moeite heeft om het hoofd financieel boven water te houden. “Dat klopt,” beaamt initiatiefnemer en eigenaresse Paula Dillema, “maar juist deze onzekere tijd is bij uitstek het moment om elkaar te steunen. Ervaringen uitwisselen, laten voelen dat je er niet alleen voor staat en een frisse blik: het is misschien wel harder nodig dan ooit.

Vanuit de behoefte aan sparren, meedenken en samenwerken, ontstond dan ook het idee van een shared workspace. Niet alleen een plek die je al dan niet voor langere tijd (of juist een dag(deel)) huurt, maar waar je ook van/met elkaar leert en elkaars netwerk kunt inzetten om je doelen te bereiken. “Even uit die bubbel van je eigen cocon thuis waarin je brein steeds hetzelfde cirkeltje loopt, maar juist een verfrissende kijk van een ander. Een plek waar ondernemers elkaar inspireren.”

Geen zin in constante interactie of afleiding door anderen? Ook in alle rust kan gewerkt worden op een van de vele flex- of vaste plekken die het gebouw rijk is. Dillema wordt veel benaderd door mensen die thuis nergens meer aan toe komen. “Even een aai voor je hond, kinderen die de aandacht opeisen, de telefoon die rinkelt. Daarnaast verloopt veel klantcontact puur via beeldschermen,” licht ze toe, “als mensen constant tussen vier muren zitten dan kan ik je verzekeren dat diezelfde muren na een tijdje hard op je af komen. Het eenzame gevoel dat dan ontstaat, kan vaak al opgelost zijn doordat je wat mensen om je heen hebt. Je hoeft niet eens actief het contact met ze op te zoeken als je liever doorwerkt, maar het geeft wel wat lucht.”

Op de vraag hoe het voelde om dit risico te nemen in deze crisistijd, geeft Dillema lachend antwoord: “Nou, precies dat: als een risico. Maar wel eentje die kloppend voelt en waarvan ik uit mijn eigen netwerk weet hoe groot de behoefte hieraan is. Dus boven alles voelde het vooral als een keuze die klopt.”

Ben je benieuwd geworden? Kom ‘proefzitten’ tijdens de open office op 20 en 24 augustus. Op www.businessenzo.nl vind je de actuele huurprijzen en kun je een flexplek of trainingsruimte voor jezelf reserveren.

Foto: Joy Buitenhuis