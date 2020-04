Opnieuw wachtrij van 2 uur bij vuilstort in Groningen

GRONINGEN – Ondanks de oproep van de gemeente, staat er vandaag opnieuw een lange wachtrij voor de vuilstort bij de Atoomweg in Stad.

De gemeente Groningen verzocht haar inwoners om niet naar de afvalbrengstations te komen. Het was er zo druk, dat de wachttijden opliepen tot twee uur. De oproep had maar tijdelijk effect, want gisteren en vandaag stonden er weer lange rijen auto’s. De wachttijd bedraagt op dit moment zo’n twee uur.

‘Al ruim drie weken’

Ook bij afvalbrengstation Vinkhuizen was het gisteren erg het druk. “Mensen staan hier al drie weken ruim een uur in de rij”, vertelt de verkeersregelaar tegenover verslaggever Elwin Baas. Volgens Baas is het op de gemeente Groningen na (redelijk) rustig bij afvalbrengstations elders in de provincie.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws