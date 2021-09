Oprit naar A7 richting Drachten dicht

Van vrijdag 24 september 22.00 uur tot zondag 3 oktober 22.00 uur is oprit 36 naar de A7 richting Hoogkerk/Drachten dicht. Het gaat om de oprit vanaf de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn naar de A7. Verkeer vanaf de westelijke ringweg wordt omgeleid via het Hoendiep, de Johan van Zwedenlaan en kan in Hoogkerk de A7 oprijden.