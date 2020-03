Oproep aan studenten in Groningen: ‘Doe normaal en blijf thuis!’

GRONINGEN – Studenten uit Groningen lijken het coronavirus niet serieus te nemen, tot ergernis van Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66).

Diertens maakt zich zorgen over studenten die nog altijd in groten getale de kroeg induiken. Ze doet op Twitter een oproep om meer thuis te blijven. “Doe normaal en blijf meer thuis! Echt bizar hoe druk het de afgelopen nachten in de horeca was! Lijkt mij dat je ook zelf kan nadenken. Doe normaal. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander!”

Jongeren zijn grootste verspreiders

De zorgen van Diertens blijken niet ongegrond. Personen in de leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar zijn in Zuid-Korea de grootste verspreiders van het nieuwe coronavirus. Jongeren dragen daar bijna 30% van alle gevallen. De cijfers zijn aan het licht gekomen omdat in Zuid-Korea massaal wordt getest op COVID-19, terwijl de GGD in Groningen juist gestopt is met het testen van corona voor de massa.

Dreigend tekort aan coronatests

Door de enorme groei van het aantal besmettingen kunnen infectiebronnen hier niet meer worden getraceerd. Daarnaast is er een dreigend tekort aan medische hulpmiddelen in de provincie, zoals coronatests, mondkapjes en pipetpuntjes. Dat zegt Anne-Marie van Elsacker, medisch directeur en arts-microbioloog bij Certe.

Door het uitblijven van tests voor de massa ontstaat er een vertroebeld beeld van de verspreiding van het virus. Het beeld dat jongeren niet ziek kunnen worden van COVID-19 blijkt dan ook onjuist. “Voor degenen die zeggen dat dit gewoon iets is wat oude mensen overkomt, sinds gisteren melden de ziekenhuizen dat jongere en jongere patiënten – 40, 45, 18 – binnenkomen voor behandeling”, zo schrijft Cristina Higgins vanuit Bergamo, het hart van de coronacrisis in Italië.

Ook jonge gezonde mensen doodziek

“Natuurlijk zijn risico’s groter voor ouderen en mensen met onderliggende problematiek, dat is op zichzelf al erg genoeg, maar dit virus maakt ook jonge gezonde mensen doodziek”, aldus microbiooloog Rosanne Y. Hertzberger. “Even praktisch: doodziek betekent een dubbelzijdige longontsteking waarvoor je beademd en soms geintubeerd moet worden. Wat nu dreigt is dat er straks ‘getrieerd’ moet worden. ‘Triage’ is een eufemistische term voor de keuze wie er wel en wie er geen beademing krijgt.”

In Italië is de jongste geïntubeerde patiënt een meisje van 16 jaar. En de eerste patiënt die in Lombardije werd beademd, lag achttien dagen lang aan de ventilatie terwijl hij relatief gezond was. Het ging om een 38-jarige, verder goed gezonde man, die hiervoor marathons liep. Hetzelfde zien we onderhand in Nederlandse ziekenhuizen. Van alle coronapatiënten in ons land is meer dan de helft onder de vijftig jaar.

Eén van hen is de 16-jarige Sehraz uit Breda. Een tot voor kort kerngezonde jongen die nu op de IC van het Erasmus MC/Sophia ziekenhuis in Rotterdam ligt te vechten voor zijn leven. En ook in het Amphia Ziekenhuis in Breda liggen opvallend veel jonge mensen, bij wie weinig achterliggende problemen bekend zijn.

Foto: mohamed_hassan/Pixabay