GRONINGEN – Een opmerkelijk bericht op Facebook van Kuil Banden. Een oude vrachtwagen blijkt te zijn omgetoverd tot huis… in Afrika!

“Krijgen we via een klant deze foto’s! Dit is was een van de eerste pech service vrachtwagens bij Kuil. Deze vrachtwagen staat nu in Afrika en word nu gebruikt als woning”, zo leest het bericht op de Facebookpagina van de Groningse bandenproducent.

Foto: Kuil Banden/Facebook