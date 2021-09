Overzicht afsluitingen dit weekend

Lopende werkzaamheden

Naast deze weekendafsluitingen zijn er ook andere werkzaamheden al aan de gang. Zo is fietsonderdoorgang onder de N7 bij het Noord-Willemskanaal dicht tot 15 oktober. Ook rondom het Vrijheidsplein en de Leonard Springerlaan gelden een aantal afsluitingen. In de binnenstad is tot 12 november een deel van het Schuitendiep dicht en in Haren is de tunnel bij de Doctor E.H. Ebelsweg (N860) tot en met 17 september afgesloten. Kijk voor alle afsluitingen op onze Slimme Kaart.