Overzicht van werkzaamheden en afsluitingen in september en oktober voor Aanpak Ring Zuid

Zo bouwen ze tijdelijke wegen vanaf de westelijke ringweg naar de rotondes Laan Corpus den Hoorn en de tijdelijke verbindingsweg vanaf het Julianaplein richting de westelijke ringweg. Als de tijdelijke wegen in gebruik zijn, zijn vanaf september 2021 twee afslagen twee jaar afgesloten voor het verkeer. Verkeer vanaf de westelijke ringweg kan niet naar de Leonard Springerlaan en verkeer vanaf de Leonard Springerlaan kan niet richting het Vrijheidsplein. Ook het verkeer vanaf het Vrijheidsplein kan niet meer rechts afslaan naar de Leonard Springerlaan. Alleen verkeer vanaf het Julianaplein kan via de tijdelijke weg naar de Leonard Springerlaan.

Afsluitingen rondom Julianaplein

Ten zuiden van het Julianaplein wordt een tijdelijke kruising aangelegd. Dit is nodig om het verkeer dat nu gebruik maakt van het Julianaplein grotendeels door te laten rijden, terwijl het nieuwe Julianaplein gebouwd wordt. Een van de onderdelen is een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal.