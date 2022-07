Pakketwand geopend in Groningen: 24/7 afhalen en verzenden

GRONINGEN – Begin deze maand is er een onbemande pakketwand geplaatst aan de Hoogeweg 1 bij de Zernike Tower in Groningen. Het is de tweede pakketwand in de stad.

Voor bewoners en omwonenden van de Zernike Tower is het nu mogelijk om pakketten af te halen, te verzenden of te retourneren bij het onbemande pakketpunt. Aan de onbemande pakketwand van De Buren zitten geen openingstijden vast. Hierdoor is het mogelijk om in de ochtend, middag of avond een pakket af te halen of te verzenden.

Afhalen, verzenden en retourneren

De laatste jaren neemt het aantal online bestellingen van pakketten steeds verder toe. Deze hoge stijging van het aantal online bestellingen vraagt om efficiëntere bezorgmethodes. Een onbemande pakketwand maakt het mogelijk om gemakkelijk en snel, op elk moment van de dag je pakket af te halen, te verzenden of te retourneren.

Netwerk van 3.000 pakketpunten

De Buren werkt al sinds 2011 aan de ontwikkeling van pakketwanden. Op dit moment wordt gebouwd aan een open netwerk van 3.000 onbemande pakketpunten in Nederland, waarin de nieuwste technieken en innovaties verwerkt worden. Eerder werd er al een pakketwand geplaatst bij Apotheek de Vuursteen aan Wadwerd 1. De volgende komt bij Gezondheidscentrum Hoendiep.

Foto: De Buren