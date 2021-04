Pandomo Makelaars in Groningen bestaat 25 jaar

GRONINGEN – Het grootste makelaarskantoor van Groningen viert haar 25-jarig jubileum. Met 21 medewerkers en verschillende diensten rondom wonen, mogen ze zich met recht een ‘full-service’ makelaarskantoor noemen. Directeur en NVM-Makelaar Piet Cazemier is trots: ‘Ik vind dat we een mooi bedrijf hebben opgebouwd dat hoofdzakelijk draait op de mensen die we hebben.’

Geschiedenis

In 1996 werd Pandomo Makelaars (toen nog: Pandomo Huizen en Verhuizen) opgericht door Nijestee en Boelens Jorritsma Makelaars. Destijds was het de bedoeling dat Pandomo Huizen en Verhuizen een landelijke franchiseformule werd. Maar dat liep anders. Met de komst van een nieuwe directie werden er nieuwe samenwerkingen aangegaan en meer commerciële markten aangeboord. De financiële crisis in 2008 had invloed op de makelaardij. Financieel gezien was dat een lastige periode, maar juist in die tijd koos het Groningse makelaarskantoor ervoor om zich te blijven focussen op nieuwbouwontwikkelingen.

Ook zijn er juist toen investeringen gedaan in automatisering en digitalisering. ‘Het hebben van impact op onze stad is iets waar ik met een goed gevoel op terug kan kijken. Maar liever nog kijk ik vooruit. Naar de kansen en mogelijkheden die er nog zijn om het woningaanbod in en rondom Groningen te optimaliseren’, aldus Piet Cazemier. Het team van Pandomo Makelaars bestaat uit makelaars en adviseurs bestaande bouw (aankoop en verkoop van bestaande huizen), nieuwbouw, verhuur & vastgoedbeheer en hypotheekadvies.

Actuele huizenmarkt

In 2021 is de hypotheekrente nog steeds historisch laag. Hierdoor is het kopen van een huis qua hypotheeklasten aantrekkelijk. Doordat daarnaast de vraag momenteel het aanbod ver overschrijdt, zijn de huizenprijzen echter flink gestegen, zo ervaart ook nieuwbouwspecialist Nico Nijenhuis: ‘Er is in de afgelopen periode alleen nog maar meer krapte ontstaan. Daar ervaren we zowel de lusten als de lasten van.’

Over Pandomo Makelaars

Pandomo Makelaars is gevestigd aan de Griffeweg 81. Pandomo Makelaars helpt bij het aan- en verkopen van een woning, het huren of verhuren van een pand en ook bij het aankopen van een nieuwbouwproject. Bovendien bent u bij Pandomo Makelaars op het juiste adres voor onafhankelijk hypotheekadvies of een taxatie.

Foto: Pandomo Makelaars