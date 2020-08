Park Meerstad opent met mega kunstexpositie

MEERSTAD – Vanaf vrijdag 18 september exposeren 85 kunstenaars in het 10 hectare grootte Park Meerstad. De expositie genaamd ‘Kunst is mijn natuur’ is ter ere van de opening van dit unieke landkunstproject dat Groningen sinds deze zomer rijk is. Er worden ongeveer 130 kunstwerken geëxposeerd die speciaal zijn gecreëerd voor de gelegenheid. Meerstadjers konden de afgelopen maanden al genieten van het park en haar strand. Nu kan iedereen een kijkje komen nemen.

Over Park Meerstad

Het ontwerp van het landkunstpark komt uit handen van beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd en landschapsarchitect Mathijs Dijkstra. Ook bewoners hadden een stem in het geheel. CBK Groningen heeft in opdracht van Bureau Meerstad en Gemeente Groningen het project begeleid. Directeur van het CBK, Paula Lambeck: “Park Meerstad is een uniek Land art kunstwerk, het grootste van Nederland. Door de intensieve samenwerking tussen kunstenaar en ontwerpers is een park ontstaan waarbij kunst verweven is in de natuur. Juist deze integrale aanpak zorgt voor een andere, frisse blik op onze omgeving.”

Glooiend kunstwerk

Het resultaat is een groen en glooiend kunstwerk met een groot speelveld, bloemrijke groene heuvels, talrijke grassoorten en bomen en een natuurlijke speelplaats met kabelbaan. Het bijbehorende strand krijgt vanaf 2021 haar eigen horecapunt. In het park kan iedereen wandelen, fietsen, ontspannen en ontmoeten. Wethouder Roeland van der Schaaf is erg trots op het park: “Qua vormgeving en ontwerp kan dit park op termijn misschien wel het mooiste park van Groningen worden.”

Kunst is mijn natuur

De oproep voor de expositie ‘Kunst is mijn natuur’ werd aangejaagd met de hulp van stadsdichter Renée Luth, dichter Myron Hamming, tekstschrijver Roelie Vuitton en celliste Judith Groen. Er zijn unieke gedichten geschreven voor het thema. Bijna 200 kunstenaars uit de regio hebben zich aangemeld waarvan 85 exposeren.

Informatie

Datum expositie: vrijdag 18 september tot zondag 27 september 2020. Locatie: De Vossenburglaan, Meerstad. Volg de P – aanwijzingen, fiets- of wandelroutes. Website: www.parkmeerstad.nl

COVID-19 maatregelen

In het park wordt een route aangegeven voor het bewaren van een veilige afstand. De organisatie van de expositie heeft op aangewezen tijdstippen stewards op locatie om de COVID-19 maatregelen te kunnen handhaven.

Over Meerstad

Meerstad telt bijna 700 woningen en met de ontwikkeling van woonwijken Groenewei en De Zeilen komen daar de komende jaren nog ongeveer 1200 woningen bij. Ook is Bureau Meerstad bezig met de ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Het gebied tussen de ringweg, Meerstad, de Middelberterplas en de Driebondsweg dat ruimte biedt voor 1500 tot 2100 woningen.

Foto: Meerstad