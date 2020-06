Parkeerterrein Euroborg (P3) is van maandag 22 september tot dinsdag 1 september slecht bereikbaar. De in- en uitrit aan de kant van de Herningweg en een deel van het parkeerterrein is afgesloten in verband met werkzaamheden aan de hoogspanningskabels. De andere in- en uitrit aan de Bornholmstraat is wel open.