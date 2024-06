Parrhesia Café stopt en zoekt ondernemer voor overname

GRONINGEN – Fermentatie Café Parrhesia sluit eind mei haar deuren voor publiek. Eigenaar Floris Glasbeek verkoopt de zaak omdat hij het café wil verruilen voor een grootschaliger project. Volgens de Groningse ondernemer is het tijd voor de volgende fase: de lancering van een fermenterij.

Parrhesia Café is in het leven geroepen om, in de vorm van café en lunchroom, als test-keuken en laboratorium te functioneren. Na deze fase, zouden de voeding- en drankenproductie worden opgeschaald onder de naam Parrhesia Fermenterij. Na bijna twaalf maanden open te zijn geweest wordt de ruimte ter overname aangeboden met volledige inboedel. Hiervoor zoekt de huidige eigenaar een ondernemer die binnen het concept, of met een mooi eigen initiatief, de horecazaak wil exploiteren.

Geen horeca-ambitie

“Het is niet onze ambitie om voor langere termijn een horeca onderneming te runnen, daar is een ander slag voor nodig. Wij zitten liever in een lab te spelen met culinaire alchemie en hele grote ketels. Desalniettemin zijn we onze gasten bijzonder dankbaar en hebben we een hele mooie tijd gehad. Nu is de beurt aan een ambitieus horecatalent”, zegt Glasbeek.

Het initiatief voor het café was tweeledig: nieuwe recepten en processen ontwikkelingen en tegelijkertijd een alternatief bieden voor generieke interieurs en menu’s. “Als we dan toch een publieke ruimte gaan inrichten, waarom dan niet iets bijzonders?” Het café is het afgelopen jaar een populaire plek geworden waar gefermenteerd gemberbier, vegan yoghurt en broodjes daslookpesto op de kaart stonden: alles zelfgemaakt. Zowel de bijzondere kaart als het compromisloze interieur zorgde voor een groeiende aanloop onder studenten en Stadjers.

Glasbeek hoopt dat het café blijft voortbestaan. “We hopen op enthousiaste horeca talenten met de ambitie om iets bijzonders neer te zetten.“ Totdat de nieuwe productielocatie klaar is blijft het team van fermenterij Parrhesia de ruimte gebruiken. “Eind mei stoppen we met de horeca functie, maar nieuwsgierigen zijn altijd welkom om een kijkje te nemen en te proeven wat we aan het maken zijn.”

Foto: Andrea Hooymans