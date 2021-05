Paterswoldseweg bij viaduct bijna twee weken dicht

Omleidingen

Er zijn verschillende omleidingen. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Muntinglaan, Hoornsediep en de Laan van de Vrede. Gemotoriseerd verkeer kan via de Leonard Springerlaan, het Vrijheidsplein, de N7 en de A28. Een andere optie is via de Parkweg, de Verlengde Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan.