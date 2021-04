PEN EM vestigt zich op Groningen Airport Eelde

PEN EM heeft zich, met ingang van 1 april 2021, gevestigd op Groningen Airport Eelde; in bedrijfsverzamelgebouw RLS1957. PEN EM richt zich op het bevorderen en versnellen van de introductie van elektrische passagiersvluchten. De ambitie van PEN EM is om op termijn ook een eigen luchtvaartmaatschappij op te richten, om zo passagiers nationaal en internationaal op een duurzame manier te vervoeren. Oprichters van PEN EM zijn Gerben Broekema, Norbert Zoet, Rob Wolleswinkel en Jochem Croon. Alle vier zijn ze luchtvaartprofessionals met jarenlange ‘executive’ ervaring in de luchtvaartsector.

Jochem Croon, mede-oprichter van PEN EM: “Elektrisch vliegen, of zoals wij het noemen 0.0 Aviation, heeft vele voordelen. Het is milieu-efficiënter, het zorgt voor minder overlast en het maakt vliegen op minder drukke routes ook rendabel, waardoor de bereikbaarheid van regio’s wordt verbeterd. Wij zien dit echt als de toekomst voor passagiersvervoer.”

Groningen Airport Eelde als vestigingsplaats

PEN EM heeft nadrukkelijk gekozen voor Groningen Airport Eelde als locatie om zich te vestigen. Jochem Croon: “Voor ons is dit een hele logische plek: op een luchthaven en midden in de waterstofregio van Nederland. Noord-Nederland is koploper in de transitie naar duurzame energiesystemen, met name op het vlak van waterstof, en dat zal optimale synergie opleveren.”

Duurzaamheidsambities Groningen Airport Eelde

Meiltje de Groot, Directeur Groningen Airport Eelde is blij dat PEN EM voor de luchthaven gekozen heeft: “Dit past bij onze duurzaamheidsambities. Met ons initiatief NXT Airport willen we de luchtvaart en luchthaven verduurzamen. Met PEN EM op het luchthaven terrein, maken we weer een mooie en belangrijke stap. We kijken uit naar de samenwerking.”

Foto: Groningen Airport Eelde