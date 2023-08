Peperstraten blijken veel ouder dan gedacht

GRONINGEN – Waarom heet een straat Peperstraat, Peperweg of Pepersteeg? Er blijken in Nederland 108 van dergelijke ‘pepernamen’ te zijn (of te zijn geweest), vaak in oude centra en in de nabijheid van oude kerken. Waarom heet zo’n straat Peperstraat? Daarvoor zijn in het verleden verschillende verklaringen gegeven die bij nadere beschouwing geen van allen erg waarschijnlijk lijken. Marja van Trier besloot het uit te zoeken. Zij heeft alle Peperstraten in Nederland bezocht, gefotografeerd en in hun omgeving en historische context bekeken.

Het resultaat van die zoektocht ligt nu vast in het boek Het geheim van de Peperstraten. Daarin worden al deze straten alfabetisch op plaatsnaam belicht, ook de peperstraten uit de provincie en de Stad Groningen krijgen ruim aandacht. Een inleidend hoofdstuk biedt een nieuwe en verrassende verklaring voor het element ‘peper’ in deze namen en biedt een inkijkje in de speurtocht waarbij tal van specialisten uit allerlei disciplines hulp hebben geboden. Ook van de kennis van lokale historische verenigingen en archieven is dankbaar gebruik gemaakt.

Het boek is rijk geïllustreerd, volledig in kleur en laat zich ook lezen als een gids met tips voor uitstapjes naar bekende en totaal onbekende plaatsen in Nederland. Ben je geïnteresseerd in het boek? Bestel het dan voor 20 euro (excl. verzenkosten) via marjavantrier@gmail.com.

Foto: Google Street View