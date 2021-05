Peter Weening stopt als programmeur van Vera

Peter Weening stopt per 1 oktober als programmeur van Vera. De legende voor de Groningse muziekscene houdt er na maar liefst 41 jaar mee op.

Naast de titel langst zittende programmeur heeft Peter een hele rits aan grote acts op zijn naam staan. Pearl Jam, Nirvana en Slayer hebben dankzij hem een voet in Vera kunnen zetten. Voor velen komt dit nieuws als een verrassing, maar Weening hintte via podcasts al veel langer op zijn pensionering. ‘Ik openbaarde het zelfs al in een talkshow op 30 augustus 2019. We vierden toen dat Vera (als vereniging) 120 jaar bestond.’ verteld de programmeur.

Gelukkig hebben we altijd ‘Peters Tapes’ tijdens POPgroningen Talent Award 2020 nog.

Op het moment zoekt Vera intern naar een nieuwe programmeur. Wanneer er meer nieuws is over het afscheid of over de opvolging, vind je dit uiteraard op de bekende Vera kanalen.

Foto door Duncan Wijting

Foto: POPgroningen