Plantbedrijf Yarinde uit Groningen start beplantingsservice

GRONINGEN – Tuinborders vullen met goed bij elkaar passende planten, daar komt meer bij kijken dan je in eerste instantie zou denken. Het Groningse plantenbedrijf Yarinde start daarom met een beplantingsplan service.

Hoe is de bodem, nat of droog? Welke grondsoort gaat het om? Wat is de stand van ze zon (en schaduw) gedurende de dag? Wisselen bloeiperiodes elkaar mooi af en matchen bloeikleuren met elkaar? En dan hebben we nog de juiste opbouw van borders, kortom de groeigrootte en groepsgrootte. Plantenexperts kijken naast samenhang ook naar de winterhardheid, afwisseling in groenblijvend en niet wintergroen. Tevens zorgt het voor variatie in de bloemstructuur, bladstructuur en niet te vergeten de persoonlijke wensen van de klant.

Borderpakketten

Al deze zaken is precies waar het Groningse Yarinde rekent mee houdt. Het bedrijf biedt daarin zowel kant en klare borderpakketten met voorbedachte thema’s alsmede een beplantingsplan op maat service. Niet alleen het plan, ook de levering van de borderpakketten en tuinplanten tot in de tuin regelt het Groningse plantenbedrijf helemaal zelf met eigen personeel. Yarinde, gestart in 2019, bezorgt in heel Nederland en Vlaanderen en selecteert zelf de beste kwaliteit borderplanten, struiken enzovoorts bij kwekers.

Foto: Yarinde