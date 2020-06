Platform helpt werkgevers met anders reizen en werken

Veel werkgevers in Groningen zijn op zoek naar nieuwe manieren van werken en reizen. De coronamaatregelen hebben namelijk gevolgen voor de mobiliteit en de manier van werken. Er is immers beperkte capaciteit in het OV en beperkte ruimte in gebouwen. Groningen Bereikbaar helpt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen graag op weg en heeft daarvoor een platform ingericht: www.groningenbereikbaar.nl/wegwijzers. Hierop vinden ze onder andere een overzicht van handige informatie en voorbeelden van hoe andere organisaties met thuiswerken en de veranderende mobiliteit omgaan.