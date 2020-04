GRONINGEN – Vanaf donderdag 30 april 07.00 uur tot vrijdag 1 mei 20.00 uur is de Pleiadenbrug afgesloten voor alle verkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen deze twee dagen niet over de brug. Er zijn verschillende omleidingen. Autoverkeer richting de westelijk ringweg, kan omrijden via de Zonnelaan en de noordelijke ringweg. Fietsers worden omgeleid via het Jaagpad en de Friesestraatweg.

Foto: Groningen Bereikbaar