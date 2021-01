Politie en ME zichtbaar aanwezig in centrum Groningen

GRONINGEN – De politie was gisteren in grote getale aanwezig in de binnenstad van Groningen. Daarbij werd zij preventief ondersteund door de Mobiele Eenheid (ME).

Reden voor de aanwezigheid was een oproep op sociale media om te gaan rellen in de binnenstad van Groningen. Rond de klok van 20.30 uur waren er enkele mensen aanwezig die zich op de Grote Markt hadden verzameld. Zij werden na een controle op de benodigde papieren gevorderd het plein te verlaten. Twee personen zijn aangehouden. De reden van aanhouding is niet bekend.

Foto: RDB Producties