Politie gaat vaker controleren op appverbod bij Zernike

GRONINGEN – De politie gaat de komende tijd meer controles houden op bellen en appen op de fiets in de buurt van het Zernike Complex.

Dat laat de Politie weten via Facebook. Afgelopen vrijdag heeft er in het kader van de verkeersveiligheid een verkeerscontrole plaatsgevonden in de omgeving van het Zernike Complex. Hierbij zijn meerdere mensen bekeurd, onder andere voor het gebruiken van een mobiele telefoon op de fiets. Maar liefst 7 personen kregen binnen een uur een boete.

Foto: Politie Groningen/Facebook