Politie houdt 34-jarige man aan als verdachte zendmastbrand

GRONINGEN – De politie heeft afgelopen donderdag een 34-jarige Stadjer aangehouden in verband met de zendmastbrand in Groningen.

De man wordt er van verdacht op 10 april een zendmast aan de Koningsweg in brand te hebben gestoken. Hij kon worden aangehouden dankzij tips van kijkers van het tv-programma Opsporing Verzocht. De man is door een landelijk arrestatieteam aangehouden bij het winkelcentrum aan de Van Lenneplaan in Groningen.

Foto: Matthijs R.