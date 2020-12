POPgroningen Talent Award 2020 gaat naar Jonathan Rhodes!

Op zaterdag 12 december vond de eindronde van de POPgroningen Talent Award plaats. De vier acts die overgebleven waren na acht provincie- en twee stadsrondes speelden in Vera. Vanwege het coronavirus kon er geen publiek aanwezig zijn, daarvoor in de plaats was de eindronde wel te volgen via een online stream.

Vier totaal verschillende acts en genres maakten het tot een diverse avond. Na elk optreden kwamen de drie aanwezige scouts achter de schermen bijeen om het optreden te bespreken en was er een moment dat de act aanschoof om feedback te ontvangen en vragen te stellen. De kijkers thuis konden in de tussentijd op de livestream genieten van een opname van Peter Weening en zijn verzameling cassettebandjes. Geheel volgens thema draaide hij enkel Groningse acts. De avond werd afgetrapt door Breakpont Nine met ongecompliceerde en in your face Rock ‘n Roll. YLVALIE had wederom -samen met haar band- een sterk staaltje singer/songwriterschap laten zien. Mind Fuji maakten een wereldreis met symfonische toetsen, diepe bass en experimentele drums. Jonathan Rhodes, geïnspireerd door de Amerikaanse roots music, liet zien dat zij op het podium hóren te staan.

Tijdens het eindberaad gaf de houder van de POPgroningen Talent Award van vorig jaar, Cashmyra, een optreden voor de kijkers thuis die nieuwsgierig de uitslag afwachten. De hele avond werd gepresenteerd door Monica Hofman.

De scouts bestonden uit Pien Feith (Friendly Fire, o.a. Pip Blom), Ronald Keizer (BLiP Agency, o.a. Altin Gün) en Peter Weening (muziekprogrammeur Vera). Bij de bekendmaking was het aan Peter Weening de eer om over alle acts positieve- en verbeterpunten te noemen en vervolgens de nieuwe POPgroningen Talent Award-houder bekend te maken.

Jonathan Rhodes wist de scouts te overtuigen met een solide show. Het strakke samenspel en comfortabel op het podium staan lieten de scouts geloven dat zij het meest klaar zijn om het Nederlandse muzieklandschap in te gaan. Jonathan Rhodes krijgt met het behalen van de titel o.a. optredens op festivals als Grunnsonic, Festival Hongerige Wolf en Aidition. Tevens krijgt de band de mogelijkheid om deel te nemen aan het Hit the North-traject en ontvangen zij consults van diverse professionals uit het werkveld (zoals Inge van Calkar en Heta Salkolahti van Town of Saints), gratis repetities bij VRIJDAG, studiotijd bij Studio Boterdiep ter waarde van € 1500,- en een consult podiumtechniek (beide mogelijk gemaakt door Rentamp). Dit allemaal onder voorbehoud van de ontwikkelingen van Covid-19.

POPgroningen Talent Award 2020 was de tiende en tevens de laatste editie. In de toekomst komt er een nieuw traject voor in de plaats dat op het gebied van ondersteuning en talentontwikkeling beter aansluit op de huidige trends en ontwikkelingen in de popcultuur, en de wensen van Groninger acts.

Fotograaf: © Floris Duijn

