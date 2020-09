POPgroningen zoekt Marketing- & Communicatiemedewerker

POPgroningen zoekt een Marketing- en Communicatiemedewerker voor +/- 16-24 uur per week. Het is een vacature voor een betaalde functie, freelance/ZZP, parttime. De sluitingsdatum is 29 september 2020.

POPgroningen

POPgroningen is de popkoepel van provincie Groningen. We stimuleren, ontwikkelen en promoten popmuziek van Groningse bodem. We willen het popklimaat in onze provincie verbeteren en versterken, samen met spelers uit het veld. Talentontwikkeling en verbinding zijn belangrijke pijlers bij ons. Dit doen we o.a. door de organisatie van Grunnsonic, de POPgroningen Talent Award, een eigen Local Heroes podium op Bevrijdingsfestival Groningen, Skills & Knowledge Sessions, Hit The North, Up North, Popgala Noord en diverse meet-ups. Op deze manier zijn we de katalysator voor popmuziek en popcultuur in stad en provincie. POPgroningen is onderdeel van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen.

Wij zoeken op korte termijn een sociaal vaardige, proactieve en gedreven:

Marketing- & Communicatiemedewerker

voor +/- 16-24 uur per week



Werkzaamheden:

– Marketing & Communicatie voor verschillende projecten plannen en uitvoeren (bijv. Grunnsonic, POPgroningen Talent Award, Skills & Knowledge Sessions);

– Content website: eigen content schrijven en relevante content verzamelen, plaatsen en bijwerken;

– Social media: content bedenken, schrijven, verzamelen, inplannen, plaatsen, beheren;

– Nieuwsbrief: items verzamelen en schrijven, maandelijks versturen via MailChimp;

– Agenda: showagenda inzamelen/redigeren/samenstellen/beheren;

– Persberichten: schrijven en versturen;

– Notuleren bij shows, vergaderingen;

– Vormgeving begeleiden, drukwerk, video- en fotografie-opdrachten organiseren, bestellen, (laten) verspreiden;

– Zo nu en dan gevraagd en ongevraagd marketing en communicatie advies geven aan muzikanten, organisatoren, etc.

We zoeken iemand die:

– HBO werk- en denkniveau heeft en een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding;

– +/- 2 jaar werkervaring heeft in relevante functies;

– Aantoonbare ervaring heeft met het opzetten, plannen en uitvoeren van marketing- en communicatie campagnes voor (pop)culturele activiteiten;

– Affiniteit heeft met uitvoerende werkzaamheden (functie is combinatie van overzicht houden, plannen en doen);

– Een passie heeft voor -en kennis heeft van (lokale) popcultuur;

– Efficiënt en effectief werkt;

– Een relevant netwerk heeft (en dit verder uit wil bouwen);

– Een dienstverlenende houding heeft maar daarbij wel regie houdt op prioriteiten;

– Bekend is met Office en Adobe programma’s (Photoshop/Indesign), WordPress en Mailchimp;

– Beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal;

– Bereid is om met enige regelmaat ook buiten kantooruren en buiten de deur te werken;

– Bij hogere werkdruk kalm en productief blijft, overzicht bewaard en zich aan de planning houdt;

– Sociaal vaardig is (kan communiceren met verschillende soorten doelgroepen en mensen).

We bieden jou:

– Een uitdagende, afwisselende parttime functie binnen een dynamische, inspirerende, professionele maar informele werkomgeving;

– Vergoeding in overleg;

– Een overeenkomst op ZZP basis voor bepaalde tijd, met intentie tot verlenging.



Als marketing & communicatiemedewerker bij POPgroningen werk je met een klein team in een informele setting. Je komt in contact met de Groningse en Nederlandse popscene in de volle breedte van het woord (muzikanten, pers, podia, festivals, fotografen, presentatoren, grafisch vormgevers, videomakers, muziekprofessionals en liefhebbers). Een leuke bijkomstigheid is het collegiaal contact met de marketing & communicatie afdeling, en de vele andere medewerkers, van VRIJDAG. En last but not least bieden we je een hoop gezelligheid.

Interesse? Laat het weten!

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Laat ons dan weten waarom jij de meest geschikte kandidaat bent in je motivatiebrief en mail deze samen met je CV uiterlijk dinsdag 29 september naar p&o@bijvrijdag.nl. Voor eventuele vragen kun je terecht bij sjoerd@popgroningen.nl.



Foto: POPgroningen