POPgroningen zoekt stagiaires!

POPgroningen zoekt twee stagiaires voor de komende stageperiode!

Stage bij POPgroningen

We zijn een klein team dat zich inzet om de Groningse popcultuur te stimuleren, ontwikkelen en promoten. De twee stagiaires hebben hierin een belangrijke rol! Een stage bij POPgroningen is een stage met zeer diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden, je zal veel waardevolle praktijkervaring opdoen in de creatieve sector. POPgroningen is onderdeel van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst van Groningen.

Bekijk hieronder meer informatie per vacature en reageer t/m 9 juni:

Foto: POPgroningen