Poppodia en concertzalen 5 juni weer open voor publiek

Op zaterdag 5 juni wordt stap 3 van het openingsplan ingezet en kunnen culturele instellingen hun deuren weer (gedeeltelijk) openen voor publiek.

In zalen met een capaciteit tot 1000 mensen, mogen maximaal 50 bezoekers worden ontvangen. In zalen met een capaciteit vanaf 1000 of meer, mogen er maximaal 250 bezoekers per ruimte worden ontvangen. De regels als 1,5 meter afstand, seated only, reservering en registratie blijven hierbij nog verplicht. Toegangsbewijzen zijn hiervoor niet verplicht.

ACTIVITEITEN MÉT TOEGANGSTEST

Met de inzet van testbewijzen voor publiek, kan er per 5 juni 100% van de capaciteit met stoelen op 1,5 meter gehanteerd worden. Ook in dit geval blijft reserveren, registratie en een gezondheidscheck verplicht.

REPETITIES

Meer goed nieuws is dat er vanaf 5 juni weer groepslessen en repetities in oefenruimtes toegestaan zijn. Het gaat hier om een maximale groepsgrootte van 4 personen en een maximum van 50 personen per binnenruimte.

Voor meer informatie over de plannen voor kunst en cultuur check je deze link. Veelgestelde vragen over de opening van podia check je deze link.

