Eerder heeft de organisatie van Popronde laten weten dat de najaarstour gewoon doorgaat. Om dit zo coronaproof mogelijk te laten verlopen koop je voor deze editie een passe partout.

Ze verkopen dit jaar dus kaartjes. Dit om alle gages van de spelende acts te betalen en de podia tegemoet te komen. Met een passe partout mag je alle locaties bezoeken die je wilt en ben je verzekerd van een plek. Plaatsen zijn in verband met de 1,5 meter regel beperkt.

WAT ALS DE MAATREGELEN VERDWIJNEN?

Zodra de maatregelen het toelaten en het verantwoord is, gaan de stoelen aan de kant en maken ze er een klassieke Popronde van. Schouder aan schouder, zwetend in een dampende kroeg met beslagen ramen. Met ruimte voor moshpits of voorzichtige dansjes.

ZES GRONINGSE ACTS GESELECTEERD

Dit zijn de Groningse acts die geselecteerd zijn:

Tien weken lang, tussen 11 september en 27 november, vindt er elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in 4 verschillende steden een Popronde plaats, met elk een uniek programma. De programma’s vind je op www.popronde.nl/steden

Foto: Popronde

Het bericht Popronde gaat ondanks maatregelen door verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen