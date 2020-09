Popronde presenteert Popronde Poppodium Pre-Party

Popronde gaat toch op tour dit najaar! Van 12 september tot en met 28 november zijn er Poprondeshows in verschillende Poppodia in Nederland, ongeacht in welke stad of regio het podium zich bevindt.

Reguliere Popronde verplaatst naar 2021

Wegens de maatregelen omtrent het coronavirus is de reguliere editie van het festival verplaatst naar begin 2021. In de poppodia is 1,5 meter afstand houden wel mogelijk, wat het een uitgelezen kans maakt om toch alle geselecteerde acts tenminste een keer op het podium te krijgen dit najaar!

Popronde Pre-party in Groningen op donderdag 8 oktober

Op donderdag 8 oktober staat de Popronde Pre-party in de Simplon, in Groningen. Check het evenement hier. Op 28 november met een eindfeest in de Melkweg Amsterdam. Alle speelsteden en locaties, en het bijbehorende programma vind je op www.popronde.nl.

Foto: POPgroningen