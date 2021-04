Popronde Tiendaagse afgelast

Ze waren hoopvol en – naar eigen zeggen – misschien een tikkie naïef, maar helaas houdt de pandemie aan, daalt het aantal besmettingen niet en worden de maatregelen tot tenminste 20 april niet versoepeld. Daarom heeft de organisatie van Popronde besloten om de Tiendaagse als landelijk event niet door te laten gaan.

De plannen voor de Tiendaagse, die van 23 april t/m 2 mei plaats zou vinden in poppodia en theaters in zo’n 40 steden, lagen al helemaal klaar. Daarnaast hoopten ze nog een laatste tour te kunnen organiseren voor de selectie van 2020. Maar de aanhoudende onzekerheid of – naast de Fieldlab evenementen – na de 20ste de podia wel weer voor publiek open mogen is te groot. Mochten ze wel weer open kunnen, is de aanlooptijd om een Tiendaagse te organiseren helaas te kort.

Om het talent uit de Popronde selectie toch te blijven promoten zijn ze bezig om een alternatieve versie te coördineren. In een aantal steden zijn er plannen om te streamen. O.a. in Den Bosch, Rotterdam en Den Haag gaat Popronde online door. Mogelijk volgen er nog andere steden.

Wil je op de hoogte blijven in welke steden er tussen 23 april en 2 mei toch nog mooie alternatieven georganiseerd worden? Hou dan de socials en de website van de Popronde in de gaten.

Popronde selectie

Op maandag 3 mei wordt de selectie voor Popronde 2021 via 3voor12 Radio op 3FM gepresenteerd. Ze zijn positief dat ze met deze selectie weer een reguliere Popronde kunnen organiseren, vanaf 11 september tot en met 27 november.

Foto: POPgroningen