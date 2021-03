Popronde Tiendaagse komt naar je toe

Van 23 april tot en met 2 mei vinden in 40 steden door het hele land live optredens plaats van de 145 acts uit de selectie van 2020. Dit is als alternatief voor de voorjaarstour om zo de acts toch nog bij het publiek te brengen.

Door de verzwaarde maatregelen bleek het organiseren van een voorjaarseditie vanaf januari niet mogelijk. Daarom zet Popronde nu in op de Tiendaagse: van 23 april tot en met 2 mei zetten ze tien dagen lang Nederlands talent in de spotlights. In poppodia, theaters en andere ruimtes waar coronaproof kan worden georganiseerd. De Tiendaagse markeert meteen het einde van de Popronde voor de selectie van 2020, die helaas geen Popronde heeft kunnen meemaken zoals gebruikelijk is, met optredens door het hele land, bijzondere locaties en nieuw publiek. Want net als vele andere festivals zag ook Popronde geen mogelijkheid een reguliere editie van haar festival te organiseren in 2020.

Selectie 2021

De Popronde Tiendaagse wordt op 23 april afgetrapt in Leeuwarden, Venlo en Assen en eindigt op 2 mei in Gouda, Woerden, Harderwijk en Den Bosch. De dag erna rollen ze direct door naar de aankondiging van de nieuwe selectie. Op 3 mei wordt de selectie van 2021 aangekondigd in 3voor12 Radio op 3FM.

Het complete programma van de Tiendaagse wordt binnenkort bekendgemaakt. Houd daarvoor de Popronde website en socials in de gaten.

Popronde zal op 24 april in Groningen neerstrijken. Alle data en speelsteden zijn te vinden op www.popronde.nl.

Foto: POPgroningen